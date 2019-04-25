Патрушев заверил Мун Чжэ Ина, что Москва настроена на укрепление связей с Сеулом

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Сеуле с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ. "На встрече рассмотрены широкий круг вопросов российско-корейского сотрудничества в сфере безопасности, а также торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран, — говорится в сообщении. — Патрушев подтвердил неизменный настрой России на укрепление добрососедских связей с Республикой Корея, в том числе в интересах обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове". Ранее в этот день Патрушев провел в Сеуле российско-корейские консультации по вопросам безопасности.