Газ в обмен на поцелуи

Меня, жителя России , экономика Украины чрезвычайно интересует. Интересует, потому, что многие технологические цепочки российской продукции были связаны с размещёнными на Украине производствами. И потому, что украинские «заробитчане» оказывают существенное давление на российский рынок труда в неблагоприятном для жителей России направлении — сдерживая рост зарплат.

Танзании, Более 45% продуктовой корзины украинцы тратят на питание. По этому показателю наши юго-западные соседи находятся на уровне Ганы Афганистана . И доля продуктов питания в товарной корзине украинцев год от года только растёт. Ещё более 8% уходит на табак и алкоголь.

Доля расходов на ЖКХ удерживается в среднеевропейских показателях лишь благодаря росту неплатежей. А зима 2018 — 2019 годов на этом фоне отметилась массовыми протестами во многих городах, где отопление не подали из-за накопившихся неплатежей даже в лютые морозы.

Средняя зарплата — 20 тысяч рублей (по той же методике в России — 37 тысяч), средняя пенсия — 6 тысяч рублей (в России — 14 тысяч).

Что может сделать Зеленский, чтобы изменить эту ситуацию к лучшему?

На самом деле — ничего.

Может ли Украина претендовать на роль «великой аграрной державы»? Может. У неё для этого всё есть. Только вот в современной экономике чем более развитым является сельское хозяйство, тем меньше в нём занято населения.

Аграрноразвитая Украина обеспечит занятостью 2% населения непосредственно и до 10% опосредованно. А остальные? На хуторской экономике в XXI веке далеко не уедешь.

Газотранспортная система Украины вскоре будет отстранена от газа.

Промышленные предприятия Украины активно исключаются Россией из производственных цепочек. Опыт взаимодействия на протяжении предыдущих десятилетий показал, что украинская политика слишком непостоянна, чтобы на неё всерьёз полагаться. А это означает, что Россия продолжит замещать выпадающие украинские «узлы» на своей территории.

Как рынок Украина также не интересна. Сокращающееся и неплатёжеспособное население. Массовый отъезд молодёжи.

Возможностей развивать свой потенциал в высокотехнологичных сферах за счёт рынка ЕАЭС Украина себя лишила, остались кружевные трусики и трудно объяснимая ассоциация с Европой.

Увы, прогноз на ближайшие пять лет для Украины нерадужный, как бы ни звали её президента. Главной его заботой станет обеспечение украинским заробитчанам доступа в ЕС и Россию. Поэтому торг по сценарию «газ в обмен на поцелуи» и «нефть в обмен на переговоры в нормандском формате» будет расширен. У этого есть прагматичная экономическая подоплёка.

Кстати, поэтому я и не верю в скорое разрешение конфликта в Донбассе: в мирной экономике занять вояк, на содержание которых дают деньги партнёры, просто нечем.

Может ли президент Зеленский принципиально что-то изменить в этой конструкции за пять лет? Нет. Он заложник решений, принятых до него.

Отношения с Востоком прошли точку невозврата. Отношения с Западом не предполагают иной роли для Украины. Слишком большая в нынешнем виде для нишевого игрока. Слишком маленькая и слабая для центра притяжения и экономического роста с опорой на внутренние силы.

А что из этого следует? Только один украинский президент смог избраться на второй срок. Это было 20 лет назад. И через 5 лет это вряд ли изменится.

Украина стала заложницей шоу и дебатов, научилась их качественно выпускать. Вот только прокормить достойно десятки миллионов человек одним этим товаром не выйдет. Как ни крути и как ни шути.