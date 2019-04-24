Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия

Бронепоезд Ким Чен Ына пересек границу России

Глава КНДР Ким Чен Ын утром 24 апреля прибыл в Приморский край на бронепоезде. Об этом рассказали в Instagram Администрации Приморского края.

Бронепоезд остановился на станции Хасан, где его встречали губернатор Приморского края Олег Кожемяко , министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и девушки в национальных костюмах с караваем. Глава КНДР попробовал угощение, пообщался с чиновниками и отправился во Владивосток , где 25 апреля у него состоится встреча с президентом РФ Владимиром Путиным

Путин спустил на воду целую флотилию

Колесников отметил, что Путин принимал участие в церемонии закладки фрегатов «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а также посмотрел, как спускается на воду атомная подлодка «Белгород». Также были заложены два больших десантных корабля на заводе «Янтарь» в Калининграде. Корреспондент отметил, что в этот день на свет появлялась целая флотилия.

Росстат пересчитал падение доходов россиян: не на 10,2, а на 8,3%

Росстат пересчитал по новой методике реальные доходы россиян, полученные с 2013 года. Как сообщает ТАСС, после этого падение реальных доходов в 2018 году по сравнению с 2013-м составило 8,3 процента, а не 10,2 процента, как было по старым подсчетам.

Доходы россиян в 2016-2018 годах оказались на 1,75 триллиона рублей выше, чем при предыдущих расчетах. В Росстате пришли к выводу, что в 2014-м россияне беднели сильнее, чем показывала прежняя статистика, а в 2015–2017 годах, наоборот, слабее. В 2018 году и старая, и новая методики показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю.

Крымские винодельни могут остановить работу

Крымские винодельни могут остановить работу как минимум на полгода из-за дефицита стеклянных бутылок. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на письмо главы ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко депутату Госдумы Дмитрию Белику.

По словам Липко, после прекращения поставок украинской стеклянной тары крымских виноделов снабжали бутылками два предприятия — «Русджам» и АО «Кавминстекло». Он утверждает, что новое руководство «Кавминстекла» решило остановить сотрудничество с крымскими партнерами из-за санкций США против Крыма. Липко заявил, что ситуация создает дефицит, который неизбежно ведет к подорожанию вина.

Украинцы назвали главные требования к Зеленскому

Украинцы рассчитывают, что первоочередными задачами Владимира Зеленского на посту президента станут снижение тарифов ЖКХ и снятие неприкосновенности с чиновников. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

«Коммерсант» отмечает, что скорого снижения тарифов ждать не стоит: политический консультант Зеленского Дмитрий Разумков заявлял, что это непростой процесс, который нельзя завершить за несколько дней. Однако покончить с особым статусом госслужащих Зеленский может уже вскоре после своего избрания.