Владивосток отмыли с мылом перед визитом Ким Чен Ына

По словам очевидцев, территорию мыли с помощью мыла, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что дорожные рабочие приспособили крутой автомобильный подъезд к железнодорожному вокзалу Владивостока для лимузина лидера КНДР Ким Чен Ына. По словам информированного источника, специалисты выровняли подъём дороги, которая находится рядом с багажным отделением.