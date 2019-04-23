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Владивосток отмыли с мылом перед визитом Ким Чен Ына 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уборочная машина и бригада дворников тщательно «отдраили» площадь перед вокзалом Владивостока, куда должен прибыть спецпоезд лидера КНДР Ким Чен Ына.
По словам очевидцев, территорию мыли с помощью мыла, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что дорожные рабочие приспособили крутой автомобильный подъезд к железнодорожному вокзалу Владивостока для лимузина лидера КНДР Ким Чен Ына. По словам информированного источника, специалисты выровняли подъём дороги, которая находится рядом с багажным отделением.
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Политика , В мире , Чен Ким , РИА Новости , Владивосток , КНДР
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