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Песков призвал продолжать работу по изучению популяции белух и китов 

РИА Новости + ещё 1 19 часов назад
Работу по изучению популяции белух и китов в России необходимо продолжать, заявил пресс-секретарь президента РФ и председатель медиа-совета Русского географического общества Дмитрий Песков.
Он напомнил про инцидент с "китовой тюрьмой" под Владивостоком и подчеркнул, что пока ни белуха, ни касатка не имеют охранного статуса, и пока нет угрозы исчезновения их вида. Однако, по его словам, нужны дополнительные исследования популяции животных.
"Здесь нужны исследования, их нужно продолжать. Мы не знаем, сколько белух и сколько касаток. Мы не знаем, какова популяция китов", — констатировал Песков.
Он подчеркнул, что "осложняется это все тем, что ореол миграции этих млекопитающих фактически равен полушарию".
"И, несмотря на все усилия ученых, пока четкой картины мы не имеем", — отметил Песков.
Пресс-секретарь также напомнил о реализации специального проекта по защите животных "Белуха — белый кит" на сайте президента России, которая получает постоянную грантовую поддержку РГО.
Всего с 2010 по 2018 год РГО выдало 18 целевых грантов. Эту работу надо продолжать, потому что именно от четких знаний, какова популяция тех или иных китообразных, зависят, наверное, действия по определению квот на выловы.
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Политика , Видео , Экология , Дмитрий Песков , Русское географическое общество , Владивосток
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