Лавров: «Вопрос о воссоединении Крыма закрыт окончательно»

«Вопрос о воссоединении Крыма закрыт окончательно, нравится это кому-то или нет. Никакие декларации Вашингтона, Евросоюза или НАТО не в состоянии изменить эту ситуацию ни с правовой, ни с политической точки зрения», — сказал министр.

Он отметил, что Крым все чаще посещают представители политических, общественных, деловых и культурных кругов зарубежных стран, в том числе европейских. Во время этих визитов они могут лично убедиться в том, что выбор жителей полуострова был свободным.

«МИД РФ будет и далее вести последовательную политическую и информационную работу в целях разъяснения реалий, связанных с возвращением Крыма в состав России», — пообещал министр.

Сборник «Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД РФ» содержит документы политического, экономического, культурного и духовного характера более чем за 200-летний период истории Крыма.