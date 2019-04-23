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Лавров: «Вопрос о воссоединении Крыма закрыт окончательно» 

Рамблер + ещё 2 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Вопрос о воссоединении Крыма с Россией закрыт окончательно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на презентации сборника «Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД РФ», передает ТАСС.
«Вопрос о воссоединении Крыма закрыт окончательно, нравится это кому-то или нет. Никакие декларации Вашингтона, Евросоюза или НАТО не в состоянии изменить эту ситуацию ни с правовой, ни с политической точки зрения», — сказал министр.
Он отметил, что Крым все чаще посещают представители политических, общественных, деловых и культурных кругов зарубежных стран, в том числе европейских. Во время этих визитов они могут лично убедиться в том, что выбор жителей полуострова был свободным.
«МИД РФ будет и далее вести последовательную политическую и информационную работу в целях разъяснения реалий, связанных с возвращением Крыма в состав России», — пообещал министр.
Сборник «Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД РФ» содержит документы политического, экономического, культурного и духовного характера более чем за 200-летний период истории Крыма.
Комментарии22
Политика , Конфликты , Украина , Сергей Лавров , МИД , ЕС , НАТО , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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