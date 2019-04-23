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Лавров: никакие декларации США, ЕС и НАТО не изменят ситуацию воссоединения Крыма с РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вопрос о воссоединении Крыма с Россией закрыт окончательно, никакие декларации США, Евросоюза или НАТО не изменят эту ситуацию. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на презентации сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД РФ".
"Вопрос о воссоединении Крыма закрыт окончательно, нравится это кому-то или нет, — подчеркнул министр. — Никакие декларации Вашингтона, Евросоюза или НАТО не в состоянии изменить эту ситуацию ни с правовой, ни с политической точки зрения".
"Более того, в последнее время полуостров регулярно посещают представители политических, общественных, деловых, культурных кругов зарубежных стран, в том числе европейских, — отметил он. — Они могут своими глазами увидеть крымскую действительность, убедиться в твердой приверженности крымчан свободно сделанному ими выбору".
По словам Лаврова, в целом ряде государств действуют или создаются клубы друзей Крыма. "МИД РФ будет и далее вести последовательную политическую и информационную работу в целях разъяснения реалий, связанных с возвращением Крыма в состав России, — заверил он. — Продолжим способствовать укреплению международных и внешнеэкономических связей полуострова в русле единого внешнеполитического курса страны".
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Сергей Лавров , МИД , ЕС , НАТО , Республика Крым , США
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