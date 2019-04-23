Эксперт назвал темы переговоров Путина и Ким Чен Ына

"Будет обсуждаться проблема безопасности Корейского полуострова, где важную роль играет вопрос денуклеаризации. В этом плане ведется большая работа и Ын в нее плотно вовлечен. Три раза в прошлом году он встречался по этому вопросу с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином, четыре раза — с главой КНР Си Цзиньпином, два — с Трампом", — цитирует специалиста ИА "НСН".

Воронцов отметил, что Москва ранее выступала за смягчение санкций США в отношении Северной Кореи.

"Меры принимались не ради самих санкций, а для того, чтобы изменить поведение КНДР, улучшить ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове", — отметил он.

Первая встреча глав РФ и КНДР может состояться в ближайшие дни во Владивостоке. Официально день и место встречи держится в тайне "из соображений безопасности". По данным СМИ, Ын приедет на Дальний Восток в бронированном поезде в сопровождении более чем 200 человек в среду, 24 апреля.

На следующий день после переговоров Владимир Путин примет участие в международном форуме "Один пояс — один путь" в Пекине. Ким Чен Ын посещает Россию впервые, для него подготовлена обширная культурная программа.