Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в размере 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий указ опубликован на интренет-портале правовой информации.

Так, с 2019 года российским гражданам, которые постоянно проживают в России , в Латвии, Литве и Эстонии, «являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны», производится «ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей».

Как подчёркивается, выплата приурочена ко Дню победы.

В середине апреля депутаты Государственной думы приняли закон, который изменяет систему расчёта доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.

Так, инициатива должна позволить увеличить соответствующие пенсии в среднем на 9,5 тыс. рублей в месяц.