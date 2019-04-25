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Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны 

RT на русском + ещё 15 25 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в размере 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий указ опубликован на интренет-портале правовой информации.
Так, с 2019 года российским гражданам, которые постоянно проживают в России, в Латвии, Литве и Эстонии, «являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны», производится «ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей».
Как подчёркивается, выплата приурочена ко Дню победы.
В середине апреля депутаты Государственной думы приняли закон, который изменяет систему расчёта доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.
Так, инициатива должна позволить увеличить соответствующие пенсии в среднем на 9,5 тыс. рублей в месяц.
Закон был одобрен Советом Федерации.
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Политика , Общество , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации
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