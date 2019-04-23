Зеленского заподозрили в желании расправиться с Порошенко

По мнению эксперта, борьба со старой командой — это отличная возможность заменить политику пиаром и отвлечь народ от экономических проблем.

О каком обвинении может идти речь? Не скажет же Зеленский, что Порошенко спровоцировал войну на собственной территории, ведь официальная версия — напала Россия , и этому верят. Не привлекут же к ответственности депутатов Верховной рады , которые

приняли закон о фактическом запрете русского языка?! Кто ответит за ту провокацию, которая и подняла юго-восток? — цитирует Андрея Иванова «ФАН».

Как отмечает политолог, потеря Крыма, война в Донбассе — это результат того, что после бегства Виктора Януковича новая власть сразу заявила о борьбе со всем русским. Это был общий коллапс, когда вдруг самые маргинальные силы оказались на вершине власти.

Порошенко не знал, что делать с развитием народного хозяйства Украины и постоянно использовал воинственную риторику. Зеленский будет не начинать новое наступление в Донбассе, а судить тех, кто провалил его при прежней власти.

Вот этого очень не хотелось бы. Я лично надеюсь, что при Зеленском отношения с Украиной всё-таки удастся наладить. Но для этого нужны трезвый расчёт и воля, а не желание продержаться на волне популярности за счёт дешёвых трюков, — отметил Андрей Иванов.

Ранее, как писал News.ru, член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин пригрозил наказанием тем, кто повинен в начале конфликта на юго-востоке страны и «сдаче» Крыма. По словам представителя будущего главы государства, такие шаги были предусмотрены в программе новой власти Украины в сфере национальной безопасности и обороны.