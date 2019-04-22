Россия и США сделали заявление по вопросу лагеря «Рукбан»

Сирийской Арабской Республики. Американские представители вновь не приняли участие в совещании по вопросу о ликвидации лагеря "Рукбан", сообщается в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ

"Сегодня проведено третье совместное координационное совещание по вопросу ликвидации лагеря "Рукбан". …Учитывая важную роль США в решении проблемы расформирования лагеря "Рукбан", нами было направлено приглашение в посольство США в Москве принять участие в работе координационного совещания. К сожалению, американские представители отказались присутствовать на этом важнейшем мероприятии", — говорится в заявлении.

Участники совещания заявили о приверженности российско-сирийской инициативе, направленной на скорейшее расформирование лагеря "Рукбан". "Межведомственные координационные штабы РФ и Сирии готовы к совместной работе с представителями ООН по выводу беженцев из лагеря, проведению мониторинга обстановки внутри него, а также в составлении списков беженцев, желающих его покинуть", — добавляется в заявлении.

Сообщается, что начиная с 23 марта из лагеря удалось вывести 4 345 человек, из которых около двух тысяч размещены в центрах временного пребывания в провинции Хомс, а остальные вернулись в избранные места проживания. Сирийское правительство обеспечивает достойные условия жизни вернувшихся граждан.

Отмечается, что вывод сирийских граждан идет крайне медленно, а гуманитарная ситуация в лагере продолжает усугубляться.

"Ответственность за тяжелейшую гуманитарную ситуацию в лагере целиком лежит на командовании американских войск в зоне Эт-Танф, не пропускающих в "Рукбан" автобусные колонны, сформированные сирийским правительством для спасения своих граждан", — подчеркивается в заявлении.

Сообщается, что подконтрольные США вооруженные группировки сформировали в лагере "местную полицию" и разработали для его жителей перечень запретов и жестких мер наказания за их нарушение. Главными задачами созданной "полиции" является выявление и задержание лиц, поддерживающих сирийское правительство.

Координационные штабы РФ и Сирийской Арабской Республики призывают США содействовать выводу сирийских граждан в места избранного проживания, призывают ООН повлиять на международное сообщество с целью отмены антисирийских санкций и разблокирования финансовых счетов правительства Сирии за рубежом.