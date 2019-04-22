«Преждевременно»: почему Путин не поздравил Зеленского

«Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому», — заявил Песков.

Также, по его мнению, пока рано рассуждать о возможности совместной работы президентов двух стран. Судить можно будет только по конкретным делам, подчеркнул Песков.

Представитель Кремля заявил, что власти России уважают выбор, сделанный украинцами. При этом легитимность этих выборов остается для Москвы под вопросом: Украина решила не открывать избирательные участки на территории России. В Кремле заявили, что это лишило конституционного права голоса несколько миллионов украинцев, находящихся в РФ.

По итогам обработки 99,34 процента бюллетеней во втором туре выборов президента Украины побеждает Владимир Зеленский. Он набрал 73,23 процента голосов избирателей, а Петр Порошенко — 24,44 процента.

В ходе предвыборной кампании Зеленский говорил, что Россия и Украина не смогут избежать переговоров. При этом он подчеркивал, что никаких компромиссов по поводу суверенитета и независимости Украины быть не может.