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«Преждевременно»: почему Путин не поздравил Зеленского 

Рамблер 32 минуты назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не будет направлять Владимиру Зеленскому поздравления с победой на выборах главы Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
«Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому», — заявил Песков.
Также, по его мнению, пока рано рассуждать о возможности совместной работы президентов двух стран. Судить можно будет только по конкретным делам, подчеркнул Песков.
Представитель Кремля заявил, что власти России уважают выбор, сделанный украинцами. При этом легитимность этих выборов остается для Москвы под вопросом: Украина решила не открывать избирательные участки на территории России. В Кремле заявили, что это лишило конституционного права голоса несколько миллионов украинцев, находящихся в РФ.
По итогам обработки 99,34 процента бюллетеней во втором туре выборов президента Украины побеждает Владимир Зеленский. Он набрал 73,23 процента голосов избирателей, а Петр Порошенко — 24,44 процента.
В ходе предвыборной кампании Зеленский говорил, что Россия и Украина не смогут избежать переговоров. При этом он подчеркивал, что никаких компромиссов по поводу суверенитета и независимости Украины быть не может.
Комментарии208
Политика , Видео , Украина , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Москва
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