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Россия ждет реакции представителя ОБСЕ на обстрел журналистов под Донбассом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Постоянное представительство России при ОБСЕ ожидает реакции представителя организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира на обстрел съёмочной группы ВГТРК под Донбассом.
"Мы категорически осуждаем обстрел украинскими силами журналистов ВГТРК в Донецке. Это серьезное нарушение международного гуманитарного закона, а также недавнего министерского решения ОБСЕ по безопасности журналистов. Мы ожидаем должной реакции офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", — говорится в сообщении в Twitter постпредства.
Российский МИД в своем комментарии отметил отсутствие реакции международных институтов, в первую очередь представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира, на обстрел журналистов ВГТРК под Донецком.
Ранее российский МИД в своем комментарии отметил отсутствие реакции международных институтов, в первую очередь представителя ОБСЕ по свободе СМИ, на обстрел журналистов.
В субботу в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что съемочная группа ВГТРК попала под снайперский обстрел со стороны украинских силовиков в районе поселка Спартак на северной окраине Донецка, никто не пострадал.
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Комментарии1
Политика , В мире , Происшествия , МИД , ОБСЕ , ВГТРК , Донецк
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