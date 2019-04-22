Постоянное представительство России при ОБСЕ ожидает реакции представителя организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира на обстрел съёмочной группы ВГТРК под Донбассом.
"Мы категорически осуждаем обстрел украинскими силами журналистов ВГТРК в Донецке. Это серьезное нарушение международного гуманитарного закона, а также недавнего министерского решения ОБСЕ по безопасности журналистов. Мы ожидаем должной реакции офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", — говорится в сообщении в Twitter постпредства.
Российский МИД в своем комментарии отметил отсутствие реакции международных институтов, в первую очередь представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира, на обстрел журналистов ВГТРК под Донецком.
Ранее российский МИД в своем комментарии отметил отсутствие реакции международных институтов, в первую очередь представителя ОБСЕ по свободе СМИ, на обстрел журналистов.
В субботу в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что съемочная группа ВГТРК попала под снайперский обстрел со стороны украинских силовиков в районе поселка Спартак на северной окраине Донецка, никто не пострадал.