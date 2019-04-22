Медведев призвал оценить ущерб от пожаров в Забайкалье

Нынешней весной из-за природных пожаров режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Забайкалья. Степные пожары охватили юг и юго-восток края, в огне оказались полтора десятка населенных пунктов. По данным МЧС РФ на утро воскресенья, уничтожено 94 жилых и 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств, погибли более 3,2 тысячи голов сельскохозяйственных животных. От пожаров пострадали 29 человек, все они получили термические ожоги.