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Медведев призвал оценить ущерб от пожаров в Забайкалье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал оценить ущерб от пожаров в Забайкальском крае и подготовить предложения по его возмещению с учетом возможностей "достаточно проблемного" бюджета региона.
Нынешней весной из-за природных пожаров режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Забайкалья. Степные пожары охватили юг и юго-восток края, в огне оказались полтора десятка населенных пунктов. По данным МЧС РФ на утро воскресенья, уничтожено 94 жилых и 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств, погибли более 3,2 тысячи голов сельскохозяйственных животных. От пожаров пострадали 29 человек, все они получили термические ожоги.
"Нужно оказать всю возможную поддержку, нужно подключить и федеральные ресурсы здесь. Что же касается утраченного имущества, обязательно нужно все оценить и подготовить предложения. Особенно с учетом того, что бюджет края достаточно проблемный, нужно понять, каким образом эти затраты разнести", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
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Политика , Пожары , Происшествия , Дмитрий Медведев , Забайкальский Край
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