МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке

МИД России , комментируя обстрел журналистов ВГТРК в Донецке , отметили отсутствие реакции на происшествие со стороны профильных международных институтов.

Дипломаты напомнили, что 20 апреля съёмочная группа ВГТРК попала под снайперский огонь со стороны ВСУ на северной окраине Донецка. Обстрел был совершён с направления Авдеевки, которая находится под контролем Киева.

Как отметили в ведомстве, журналисты готовили репортаж об условиях проживания мирных граждан и обстановке в районе посёлка Спартак.

«Украинские силовики в очередной раз совершили умышленное вооружённое нападение на представителей СМИ, что является грубейшим нарушением норм гуманитарного права», — говорится в сообщении.

МИД России подчеркнул, что такие преступления не должны оставаться безнаказанными.

«Отмечаем отсутствие какой-либо реакции со стороны профильных международных институтов и, прежде всего, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира», — отмечается в заявлении.

Ранее в самопровозглашённой ДНР заявили, что украинский снайпер обстрелял съёмочную группу ВГТРК.

В результате происшествия никто не пострадал.