Победителя президентской гонки на Украине пригласили посетить Крым

Победителя президентской гонки на Украине Владимира Зеленского пригласили приехать в Крым , чтобы «понять выбор крымчан в 2014 году». Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что «надеется, что у Зеленского хватит мужества осознать очевидное». По его словам, российский Крым «открыт для всех, кто хочет приехать сюда с миром».

Владимир Зеленский, победитель президентской гонки на Украине, может приехать в Крым, чтобы своими глазами посмотреть на российский регион, заявил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Мы надеемся, что у Владимира Зеленского хватит мужества осознать очевидные вещи, понять и признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад в пользу своей исторической родины — России», — заявил парламентарий.

Он добавил, что российский Крым «открыт для всех, кто хочет приехать сюда с миром и посмотреть, какими небывалыми темпами развивается регион». Гемпель также сделал прогнозы относительно политической жизни Украины в будущем — он убежден, что украинские элиты будут пользоваться неопытностью нового президента.

15 апреля в штабе Зеленского обозначили свое отношение к референдуму по Крыму. Представители штаба заявили, что не признают решение крымчан в 2014 году. В то же время сторонники кандидата признали неизбежность диалога с Москвой

«Так называемый «референдум» не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма», — говорится в заявлении штаба Зеленского.

Российский сенатор Алексей Пушков написал в своем твиттере, что непризнание кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским референдума о присоединении Крыма к России является «политическим ритуалом, чтобы не заподозрили в измене».

«Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют», — подчеркнул член Совфеда.

Он также заявлял, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным . По словам украинского политика, он считает нужным говорить «о мире в Донбассе» в присутствии представителей стран Запада. Минские соглашения нужно продолжать исполнять, но сам формат нужно менять, добавил Зеленский.

«Жертвовать территориями и людьми не будем никогда, — подчеркнул он. — Потому что каждый день мы начинаем утро: сколько наших ребят погибло на востоке».

1 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. Такой вывод можно сделать из первых слов, которые Зеленский хочет сказать Путину при встрече — он собирается «потребовать денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — заявил Зеленский.

Кроме того, по словам кандидата, он потребует у Путина компенсаций за поддержку ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Зеленский назвал события весны 2014 года «страшным, жестоким и отвратительным путем».

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года, после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в котором «за» вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Путин, в свою очередь, заявил в середине октября 2016 года, что крымчане выразили свое мнение и вопрос о принадлежности Крыма «исторически закрыт». В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не сложится никогда».

В Киеве регулярно обвиняют Россию во «вторжении» на Украину, но доказательств причастности Москвы к боевым действиям в Донбассе предоставлено так и не было. В то же время Россия подчеркивает, что не является стороной внутреннего украинского конфликта и не оказывает ополченцам ДНР и ЛНР материальной, технической и финансовой помощи. Кроме того, Кремль неоднократно обращал внимание стран Запада на нежелание Киева выполнять свою часть минских соглашений, в которых прописаны механизмы урегулирования военного конфликта в Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.

Песков отметил, что Россия не оккупирует территории республики, а ситуация в Донбассе является следствием политики украинских властей. Тема Крыма вовсе не подлежит обсуждению в подобном контексте, подчеркнул представитель Кремля.