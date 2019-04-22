Бывший глава МИД РФ, президент Российского совета по международным делам (РСМД) Игорь Иванов призвал срочно созвать встречу "нормандской группы" (Россия, Франция, Германия, Украина) для разрешения украинского кризиса.
"Необходимо не откладывая начинать совместную работу по активизации международных усилий для содействия разрешению украинского кризиса. В частности, было бы важно в кратчайшие сроки созвать встречу "нормандской группы", — написал в статье для "Коммерсанта" Иванов, который возглавлял МИД РФ с 1998 по 2004 годы.
Дипломат считает, что на обсуждение "нормандской четверки" можно было бы вынести несколько практических вопросов. "На заседании можно было бы заслушать президента Украины о первоочередных шагах руководства страны по преодолению социально-экономического кризиса и определить те области, где международная помощь особенно востребована. Это обсуждение стало бы первым шагом к созданию международной коалиции содействия Украине, в первую очередь, в постконфликтной реконструкции востока страны", — добавил он.
Иванов также предложил включить в состав группы "представителей Евросоюза и США", по его мнению, "это позволило бы объединить усилия внешних игроков, избегать ненужной конкуренции и дублирования".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
На Украине в воскресенье прошел второй тур выборов президента. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Побеждающий на выборах Зеленский на пресс-конференции в воскресенье заявил, что намерен "действовать в любом случае в нормандском формате" и не исключил кадровых изменений в "минском процессе" по урегулированию конфликта в Донбассе.