Президент РСМД призвал срочно созвать встречу в «нормандском формате»

"Необходимо не откладывая начинать совместную работу по активизации международных усилий для содействия разрешению украинского кризиса. В частности, было бы важно в кратчайшие сроки созвать встречу "нормандской группы", — написал в статье для "Коммерсанта" Иванов, который возглавлял МИД РФ с 1998 по 2004 годы.

Дипломат считает, что на обсуждение "нормандской четверки" можно было бы вынести несколько практических вопросов. "На заседании можно было бы заслушать президента Украины о первоочередных шагах руководства страны по преодолению социально-экономического кризиса и определить те области, где международная помощь особенно востребована. Это обсуждение стало бы первым шагом к созданию международной коалиции содействия Украине, в первую очередь, в постконфликтной реконструкции востока страны", — добавил он.

Иванов также предложил включить в состав группы "представителей Евросоюза и США", по его мнению, "это позволило бы объединить усилия внешних игроков, избегать ненужной конкуренции и дублирования".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.