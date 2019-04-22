Владимир Зеленский, побеждающий на выборах президента Украины, может посетить российский Крым, чтобы понять и признать выбор крымчан, сделанный в пользу России, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По данным ЦИК, кандидат Зеленский лидирует на выборах с 73,2% голосов после обработки 85,78% протоколов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.
"Мы надеемся, что у Владимира Зеленского хватит мужества осознать очевидные вещи, понять и признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад в пользу своей исторической родины России. Российский Крым открыт для всех, кто хочет приехать сюда с миром и посмотреть, какими небывалыми темпами развивается регион", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его мнению, результаты выборов на Украине вполне предсказуемы, однако резких перемен в политике украинского руководства ожидать не следует. "Украинские элиты воспользуются неопытностью нового президента, отсутствием у него команды, способной профессионально руководить страной", — считает Гемпель, добавив, что успешность молодого и неопытного президента могла бы иметь место при крепком главе правительства, таким как Юрий Бойко.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".