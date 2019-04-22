«Чтобы признать»: Зеленского пригласили в Крым

Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что Владимир Зеленский , побеждающий на выборах президента Украины , может посетить Крым , чтобы «понять и понять» решение жителей полуострова в пользу России . Об этом сообщает РИА Новости.

Гемпель выразил надежду, что у Зеленского хватит мужества на такой визит. По его словам, новому президенту Украины покажут, какими небывалыми темпами развивается регион.

"Мы надеемся, что у Владимира Зеленского хватит мужества осознать очевидные вещи, понять и признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад в пользу своей исторической родины России. Российский Крым открыт для всех, кто хочет приехать сюда с миром и посмотреть, какими небывалыми темпами развивается регион", — сказал Гемпель.

Гемпель подчеркнул, что не ожидает резких перемен в политике Киева. По его мнению, украинские элиты воспользуются неопытностью нового президента.

По итогам обработки 96,94 процента бюллетеней во втором туре выборов президента Украины побеждает Владимир Зеленский. Он набрал 73,15 процента голосов избирателей, а Петр Порошенко — 24,52 процента.