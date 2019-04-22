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Медведев заявил о шансах на улучшение взаимодействия Москвы и Киева 

Р-Спорт + ещё 8 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Шансы на улучшение взаимодействия между Украиной и РФ есть, но для этого нужна честность и прагматичный и ответственный подход, написал премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей.
"Шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны. Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, — здравомыслие. И конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры", — написал Медведев.
Он отметил, что "только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие". "А значит — решать тяжелейшие социальные проблемы, которые столь остро стоят сегодня для миллионов украинцев", — добавил премьер-министр РФ.
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Комментарии2
Политика , В мире , Украина , Дмитрий Медведев , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Москва
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