Зеленскому дали совет по диалогу с Путиным

Актер Владимир Зеленский с 30,24% голосов выиграл первый тур выборов украинского президента, который состоялся 31 марта. 21 апреля после обработки 93,63% протоколов он выигрывает и второй — 73,19% голосов.

По мнению Сергея Неверова, главы фракции «Единая Россия» в Госдуме, после вступления в должность президента Зеленскому следует возобновить конструктивный диалог с Путиным, взаимодействие с Россией, а также диалог о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в рамках Минского процесса.

«На это, я уверен, отдавая свои голоса в поддержку Зеленского, и рассчитывали избиратели», — заявил депутат.

Кроме того, Неверов рекомендовал Зеленскому провести антикоррупционное расследование против пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко

По словам парламентария, то, что «присвоили» себе Порошенко и его «приспешники», должно быть возвращено украинцам.