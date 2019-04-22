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Зеленскому дали совет по диалогу с Путиным 

Рамблер + ещё 2 35 минут назад
Благополучие Украины невозможно без конструктивного диалога ее лидера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил зампред Госдумы Сергей Неверов.
Актер Владимир Зеленский с 30,24% голосов выиграл первый тур выборов украинского президента, который состоялся 31 марта. 21 апреля после обработки 93,63% протоколов он выигрывает и второй — 73,19% голосов.
По мнению Сергея Неверова, главы фракции «Единая Россия» в Госдуме, после вступления в должность президента Зеленскому следует возобновить конструктивный диалог с Путиным, взаимодействие с Россией, а также диалог о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в рамках Минского процесса.
«На это, я уверен, отдавая свои голоса в поддержку Зеленского, и рассчитывали избиратели», — заявил депутат.
Кроме того, Неверов рекомендовал Зеленскому провести антикоррупционное расследование против пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко.
По словам парламентария, то, что «присвоили» себе Порошенко и его «приспешники», должно быть возвращено украинцам.
Комментарии512
Политика , Видео , В мире , Украина , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Сергей Неверов , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума
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