Зеленскому дали совет по диалогу с Путиным

Неверов посоветовал Зеленскому инициировать диалог с Путиным

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский, который, по последним данным ЦИК, побеждает в выборах.

"Конечно, я считаю, что Зеленский должен поддержать возобновление диалога в рамках Минского процесса о статусе ЛНР и ДНР. Если действительно стремится к благополучию Украины, он инициирует взаимодействие с Россией и конструктивный диалог с Владимиром Путиным. На это, я уверен, отдавая свои голоса в поддержку Зеленского, и рассчитывали избиратели", — сказал Неверов журналистам.

Парламентарий добавил, что итог голосования на Украине — это оценка гражданами пятилетия правления Петра Порошенко.