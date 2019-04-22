Зеленскому дали совет по диалогу с Путиным

Побеждающий на выборах президента Украины Владимир Зеленский должен поддержать возобновление диалога в рамках Минского процесса о статусе ЛНР и ДНР, считает руководитель фракции "Единая Россия", заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов.
Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский, который, по последним данным ЦИК, побеждает в выборах.
"Конечно, я считаю, что Зеленский должен поддержать возобновление диалога в рамках Минского процесса о статусе ЛНР и ДНР. Если действительно стремится к благополучию Украины, он инициирует взаимодействие с Россией и конструктивный диалог с Владимиром Путиным. На это, я уверен, отдавая свои голоса в поддержку Зеленского, и рассчитывали избиратели", — сказал Неверов журналистам.
Парламентарий добавил, что итог голосования на Украине — это оценка гражданами пятилетия правления Петра Порошенко.
"На мой взгляд, Зеленский должен инициировать антикоррупционное расследование, чтобы вернуть украинцам то, что приспешники Порошенко и он сам за это время присвоили себе", — заключил депутат.