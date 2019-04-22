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Чиновников обяжут отказаться от наследства за рубежом 

Парламентская газета 2 часа назад
Чиновники, парламентарии и другие категории граждан, которым запрещено иметь иностранные счета и активы, должны будут отказаться в течение полугода от наследства, полученного за границей. Соответствующий закон 22 апреля рассмотрит Совет Федерации.
С инициативой внесения поправок в антикоррупционное законодательство выступили сенаторы и депутаты во главе с единоросом Дмитрием Вяткиным.
Сегодня всем госслужащим запрещено открывать и иметь счета или вклады в зарубежных банках, владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. При этом часто возникают ситуации, когда денежные средства, ценности в иностранных банках и иные финансовые инструменты оказываются в их владении, например, в случае принятия наследства. Дело в том, что в соответствии с Гражданским кодексом отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства.
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Политика , Видео , Дмитрий Вяткин , Совет Федерации
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