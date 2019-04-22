Чиновников обяжут отказаться от наследства за рубежом

Чиновники, парламентарии и другие категории граждан, которым запрещено иметь иностранные счета и активы, должны будут отказаться в течение полугода от наследства, полученного за границей. Соответствующий закон 22 апреля рассмотрит Совет Федерации

С инициативой внесения поправок в антикоррупционное законодательство выступили сенаторы и депутаты во главе с единоросом Дмитрием Вяткиным

Сегодня всем госслужащим запрещено открывать и иметь счета или вклады в зарубежных банках, владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. При этом часто возникают ситуации, когда денежные средства, ценности в иностранных банках и иные финансовые инструменты оказываются в их владении, например, в случае принятия наследства. Дело в том, что в соответствии с Гражданским кодексом отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства.