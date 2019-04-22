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Косачев не видит оснований не признавать выборы на Украине 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев не видит оснований для того, чтобы Россия не признавала итоги президентских выборов на Украине.
"Я не вижу оснований для того, чтобы Россия отказывала в признании этих выборов", — сказал он в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24".
Сенатор особо подчеркнул, что выражает свою личную точку зрения.
Косачев отметил, что свидетельств о массовых фальсификациях на выборах "вроде бы нет".
"С моей точки зрения, идти по пути непризнания выборов и тем самым захлопывать все двери для общения с новой властью Украины — это не отвечало бы интересам наших двусторонних отношений", — добавил политик.
При этом он подчеркнул, что ранее существовала теоретически возможность непризнания Россией украинских выборов, когда накануне суд рассматривал иск о снятии Зеленского с выборов. Теоретически тогда сегодня мог бы остаться только один кандидат.
"Это было бы для меня очевидным основанием того, чтобы с таким результатом выборов не соглашаться и такие выборы не признавать", — подчеркнул законодатель.
Суд в Киеве за несколько часов до второго тура выборов рассматривал иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и в итоге отказал в его удовлетворении в полном объеме. В своем исковом заявлении наблюдатель за выборами Андрей Хилько утверждал, что Зеленский якобы нарушил закон "О выборах президента Украины", разместив на странице в Facebook объявление о начале бронирования бесплатных билетов на дебаты в НСК "Олимпийский". По его мнению, это было подкупом избирателей, с чем суд не согласился.
Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии, Зеленский лидирует на выборах с более 70% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали около 25% избирателей.
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Комментарии
Политика , В мире , Украина , Андрей Хилько , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Константин Косачев , Совет Федерации
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