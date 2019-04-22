Косачев не видит оснований не признавать выборы на Украине

"Я не вижу оснований для того, чтобы Россия отказывала в признании этих выборов", — сказал он в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24".

Сенатор особо подчеркнул, что выражает свою личную точку зрения.

Косачев отметил, что свидетельств о массовых фальсификациях на выборах "вроде бы нет".

"С моей точки зрения, идти по пути непризнания выборов и тем самым захлопывать все двери для общения с новой властью Украины — это не отвечало бы интересам наших двусторонних отношений", — добавил политик.

При этом он подчеркнул, что ранее существовала теоретически возможность непризнания Россией украинских выборов, когда накануне суд рассматривал иск о снятии Зеленского с выборов. Теоретически тогда сегодня мог бы остаться только один кандидат.

"Это было бы для меня очевидным основанием того, чтобы с таким результатом выборов не соглашаться и такие выборы не признавать", — подчеркнул законодатель.

Суд в Киеве за несколько часов до второго тура выборов рассматривал иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и в итоге отказал в его удовлетворении в полном объеме. В своем исковом заявлении наблюдатель за выборами Андрей Хилько утверждал, что Зеленский якобы нарушил закон "О выборах президента Украины", разместив на странице в Facebook объявление о начале бронирования бесплатных билетов на дебаты в НСК "Олимпийский". По его мнению, это было подкупом избирателей, с чем суд не согласился.