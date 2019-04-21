Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пожелал победившему, по данным exit polls, на президентских выборах на Украине Владимиру Зеленскому удачи в возрождении страны и единении российского и украинского народов, если у политика возникнут такие намерения.
"Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородный делах, направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов! Если такие намерения у него появятся!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что у Зеленского впереди тяжёлый труд по оздоровлению внутригосударственной ситуации и мирному урегулированию обстановки на востоке страны в рамках Минских соглашений.
Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. Данные Национального exit poll-2019 по состоянию на 18.00 (совпадает с мск), обнародованные в воскресенье, показывают победу Зеленского.