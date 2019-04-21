Кадыров обратился к Зеленскому после предварительных итогов выборов

"Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородный делах, направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов! Если такие намерения у него появятся!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что у Зеленского впереди тяжёлый труд по оздоровлению внутригосударственной ситуации и мирному урегулированию обстановки на востоке страны в рамках Минских соглашений.