Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД прокомментировали результаты выборов на Украине 

Р-Спорт + ещё 2 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Данные exit poll на выборах президента Украины показали, что граждане страны проголосовали за перемены, теперь очередь нового руководства реализовать надежды избирателей во внутренней и внешней политике, заявил РИА Новости статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Всем спасибо. Зеленский прокомментировал результаты экзитпола
"Exit poll показывают, что граждане Украины проголосовали за перемены. Теперь очередь нового руководства страны понять и реализовать надежды своих избирателей. Это касается, естественно, как внутренней, так и внешней политики страны. Ответственный этап украинской истории", — сказал Карасин, комментируя данные exit poll.
Р-Спорт: последние новости
Глава военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержку страны России не за что извиняться, заявил Лавров В Русской церкви соболезнуют родным погибших в терактах на Шри-Ланке
Политика , Украина , Григорий Карасин , МИД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко признал поражение224
Всем спасибо. Зеленский прокомментировал результаты экзитпола363
На Украине опубликовали данные итогового экзитпола193
Порошенко захотел подставить плечо Зеленскому5
Несколько кордонов: имение Порошенко оцепили силовики82
Видео
Опубликован второй экзит-пол с выборов на Украине
В мире Украина
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Происшествия Кавказ
«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд
Наука и техника
«Миллионы погибших на Шри-Ланке». Трамп сделал заявление
В мире
«Приехала полиция»: Зеленский нарушил закон
Украина В мире
«Дрессированная»: за что высмеяли вице-спикера Рады
В мире Статьи
Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине
Украина В мире
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
Наука и техника Статьи
«Хватит насиловать страну»: Femen напали на Зеленского
Украина В мире
Загадочный объект в небе над Россией попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение