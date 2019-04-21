Данные exit poll на выборах президента Украины показали, что граждане страны проголосовали за перемены, теперь очередь нового руководства реализовать надежды избирателей во внутренней и внешней политике, заявил РИА Новости статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Exit poll показывают, что граждане Украины проголосовали за перемены. Теперь очередь нового руководства страны понять и реализовать надежды своих избирателей. Это касается, естественно, как внутренней, так и внешней политики страны. Ответственный этап украинской истории", — сказал Карасин, комментируя данные exit poll.