Соловьев призвал не признавать выборы на Украине

«Выборы не надо признавать. Какую демократию они отстояли? Чем взгляды Зе отличаются от взглядов По?» — заявил он в Twitter.

Кроме того, Соловьев поинтересовался, сбежал ли уже из страны действующий глава украинского государства Петр Порошенко

«А БПП в Раде уже успели переименоваться в СлУги СлугИ Народа?» — заявил Соловьев.

В Instagram он напомнил об агитационных билбордах, на которых глава российского государства Владимир Путин был изображен в качестве основного соперника Порошенко.

«С победой Вас, Владимир Владимирович!» — заявил Соловьев.

Напомним, Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского по телефону с победой на выборах.