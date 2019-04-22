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Названы дата и место встречи Путина с Ким Чен Ыном 

Lenta.ru + ещё 11 7 минут назад
Фото: Газета.Ru
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретится с президентом России Владимиром Путиным 25 апреля на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Об ютом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ряд источников.
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Политика , Азия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Статьи , США , Чен Ким , Владимир Путин , КНДР
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