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Названы дата и место встречи Путина с Ким Чен Ыном
Lenta.ru
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ещё 11
7 минут назад
Фото: Газета.Ru
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Лидер
Северной Кореи
Ким Чен Ын
встретится с президентом России
Владимиром Путиным
25 апреля на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Об ютом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ряд источников.
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