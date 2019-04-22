Гусман призвал повременить с прогнозами о президентстве бывшего участника КВН

По словам Гусмана, пока неясно, каким президентом станет Зеленский, так как он мог сильно измениться за прошедшие годы. «Еще никто не знает, что он такое. Зеленский 20 лет назад — это не Зеленский сегодня. О нем все знают то, что знают все: смотрят замечательную программу „Квартал 95“, смотрят его фильмы, смотрят его шоу. Он прекрасный актер и организатор. У него великолепные шоу. Ну а как президент — посмотрим годик-два», — сказал юморист.

Однако одним из качеств Зеленского, которые могут повлиять на управление страной, Гусман назвал харизму. «Он же все время — и правильно — пытался быть любимцем, а не оттолкнуть кого-то, кто за русский язык, кто против русского языка. На Украине есть и западные районы, и южные, Одесса совсем не похожа на Ивано-Франковск и психологией, и менталитетом. Одесса, Харьков и Львов — они совсем разные», — высказал свое мнение режиссер.

Гусман предположил, что мысль пойти в президенты появилась у Зеленского во время съемок сериала «Слуга народа», который рассказывает историю человека из народа, неожиданно ставшего во главе страны. Гусман описал сюжет сериала как «очень смешную и интересную модель, как простой человек попадает в эту гигантскую элитарную ловушку».