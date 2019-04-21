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«Агидель» обыграла петербургское «Динамо» и повела 2-0 в финале ЖХЛ 

Спорт РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Хоккеистки уфимской "Агидели" победили санкт-петербургское "Динамо" во втором матче финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Уфе, завершилась победой хозяек льда — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). В составе башкирской команды шайбы забросили Николь Чупкова (7-я минута) и Елизавета Роднова (53). У "Динамо" отличилась Светлана Прокопенко (24).
Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу "Агидели". Следующий матч пройдет 24 апреля в Санкт-Петербурге.
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Политика , В мире , Социология , Украина , РИА Новости , Москва
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