«Агидель» обыграла петербургское «Динамо» и повела 2-0 в финале ЖХЛ

МОСКВА , 21 апр — РИА Новости. Хоккеистки уфимской "Агидели" победили санкт-петербургское "Динамо" во втором матче финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Уфе, завершилась победой хозяек льда — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). В составе башкирской команды шайбы забросили Николь Чупкова (7-я минута) и Елизавета Роднова (53). У "Динамо" отличилась Светлана Прокопенко (24).

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу "Агидели". Следующий матч пройдет 24 апреля в Санкт-Петербурге.