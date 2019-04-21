Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова отреагировала на нацистский хэштег в заявлении украинского министра 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщение министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах в стране, которое сопровождалось хэштегом «Украина превыше всего».
«То ли [Супрун] необразованная, то ли адепт национализма как способа управления современной Украиной. Такой «хэштег» в 30-е уже имел распространение в Германии и привел к удалению млн пользователей планеты Земля», — написала Захарова в Facebook.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сопроводила комментарий хэштегом «#ихтамнет».
Напомним, Супрун проголосовала на выборах, сообщив об этом в соцсетях словами «Украина превыше всего», что является калькой гимна Веймаровской республики и Третьего рейха Deutschland uber alles, сообщают украинские СМИ.
Лозунг «Украина превыше всего» активно используется украинскими националистическими организациями. Фраза «Германия превыше всего» была символом нацистской идеологии Третьего рейха и стала во время Второй мировой войны.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лавров посоветовал не ждать извинений от России Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Кадыров рассказал о клятвах Порошенко в любви к России
Комментарии2
Политика , В мире , Украина , Мария Захарова , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине796
Украинский генерал призвал захватить часть России
Захарова отреагировала на трагедию на Шри-Ланке8
«Там бомба». Пьяный избиратель устроил переполох на Украине9
«Приехала полиция»: Зеленский нарушил закон48
Видео
«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд
Наука и техника
«Приехала полиция»: Зеленский нарушил закон
Украина В мире
«Дрессированная»: за что высмеяли вице-спикера Рады
В мире Статьи
Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине
Украина В мире
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
Наука и техника Статьи
«Хватит насиловать страну»: Femen напали на Зеленского
Украина В мире
Загадочный объект в небе над Россией попал на видео
Общество
Украинский генерал призвал захватить часть России
Украина Армия
Захарова отреагировала на трагедию на Шри-Ланке
Политика Африка
Смерть омрачила выборы президента на Украине
Украина Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение