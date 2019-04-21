Захарова отреагировала на нацистский хэштег в заявлении украинского министра

«То ли [Супрун] необразованная, то ли адепт национализма как способа управления современной Украиной. Такой «хэштег» в 30-е уже имел распространение в Германии и привел к удалению млн пользователей планеты Земля», — написала Захарова в Facebook.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сопроводила комментарий хэштегом «#ихтамнет».

Напомним, Супрун проголосовала на выборах, сообщив об этом в соцсетях словами «Украина превыше всего», что является калькой гимна Веймаровской республики и Третьего рейха Deutschland uber alles, сообщают украинские СМИ.

Лозунг «Украина превыше всего» активно используется украинскими националистическими организациями. Фраза «Германия превыше всего» была символом нацистской идеологии Третьего рейха и стала во время Второй мировой войны.