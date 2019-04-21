РФ объяснила признание выборов на Украине в 2014 году

Кремль признал президентские выборы на Украине , так как победивший на них Пётр Порошенко обещал установить мир на Донбассе. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, рассказывая о прошлых выборах в «незалежной». В эфире телеканала «Звезда» российский министр поведал, что в 2014 году Москва признала Порошенко, посчитав, что он — противник войны.

«Мы исходили из того, что Пётр Порошенко был избран, в первую очередь, благодаря своим клятвенным заверениям, что он решит эту проблему мирным путём», — сказал глава российской дипломатии.

Лавров напомнил, что Порошенко позиционировал себя как «президент мира» и обещал урегулировать конфликт за несколько недель. Ему также поверили Франция и Германия. Лидеры этих стран настоятельно просили Кремль признать украинские выборы. В итоге Россия дала Порошенко шанс.

Лавров также отметил, что российский лидер Владимир Путин стал участвовать в нормандской четвёрке, желая добиться мира в Донбассе и защитить права тех, кто отказался считать законным вооружённый мятеж в Киеве 2014 года.