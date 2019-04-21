Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФ объяснила признание выборов на Украине в 2014 году 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кремль признал президентские выборы на Украине, так как победивший на них Пётр Порошенко обещал установить мир на Донбассе. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, рассказывая о прошлых выборах в «незалежной». В эфире телеканала «Звезда» российский министр поведал, что в 2014 году Москва признала Порошенко, посчитав, что он — противник войны.
«Мы исходили из того, что Пётр Порошенко был избран, в первую очередь, благодаря своим клятвенным заверениям, что он решит эту проблему мирным путём», — сказал глава российской дипломатии.
Лавров напомнил, что Порошенко позиционировал себя как «президент мира» и обещал урегулировать конфликт за несколько недель. Ему также поверили Франция и Германия. Лидеры этих стран настоятельно просили Кремль признать украинские выборы. В итоге Россия дала Порошенко шанс.
Лавров также отметил, что российский лидер Владимир Путин стал участвовать в нормандской четвёрке, желая добиться мира в Донбассе и защитить права тех, кто отказался считать законным вооружённый мятеж в Киеве 2014 года.
Сегодня на Украине проходит второй тур выборов президента. Граждане выбирают между олигархом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.
Комментарии27
Политика , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ТК "Звезда"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован второй экзит-пол с выборов президента Украины416
Украинские телеканалы начали перекрашивать логотипы36
ЦИК Украины сделал заявление по нарушениям на выборах7
Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине1546
Дмитрий Быков пришел в себя11
Видео
Опубликован второй экзит-пол с выборов президента Украины
В мире Украина
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Происшествия Кавказ
«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд
Наука и техника
«Миллионы погибших на Шри-Ланке». Трамп сделал заявление
В мире
«Приехала полиция»: Зеленский нарушил закон
Украина В мире
«Дрессированная»: за что высмеяли вице-спикера Рады
В мире Статьи
Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине
Украина В мире
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
Наука и техника Статьи
«Хватит насиловать страну»: Femen напали на Зеленского
Украина В мире
Загадочный объект в небе над Россией попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение