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Лавров рассказал, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году 

RT на русском + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва признала президентские выборы 2014 года на Украине, поскольку победитель Пётр Порошенко обещал в короткие сроки урегулировать конфликт в стране.
«Когда стали выдвигаться кандидаты для участия в президентских выборах, президент Украины Порошенко заявлял на каждом углу, что он «президент мира» и урегулирует конфликт за две-три недели. Именно поэтому западные столицы — Париж и Берлин, настоятельно просили нас не выступать с заявлением о непризнании выборов», — сказал глава МИД в интервью телеканалу «Звезда».
Он отметил, что Россия дала ему шанс.
Лавров также напомнил о первой встрече нормандской четвёрки, в которой участвовал российский лидер Владимир Путин. По его словам, его участие подчёркивало желание добиться мира в Донбассе, защиты прав тех, кто отказался принимать вооружённый мятеж.
«И мы исходили из того, что Пётр Порошенко был избран, в первую очередь, благодаря своим клятвенным заверениям, что он решит эту проблему мирным путём», — добавил министр.
21 апреля на Украине проходит второй тур выборов главы государства. Соперником Порошенко является шоумен Владимир Злеенский.
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Политика , Украина , Петр Порошенко , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ТК "Звезда"
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