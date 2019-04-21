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Опасная внешняя политика: США игнорируют Россию 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /
Как пишут СМИ, еще осенью прошлого года Москва выступила с инициативой, на которую Вашингтон так и не отреагировал. Не обратил на нее никакого внимания. Суть предложения заключалась в подписании документа о недопущении как намеренного, так и случайного применения ядерного оружия. Последствия такого сценария понятны: победителей в войне не будет. Как заявил примерно в это же время на Валдайском форуме президент Владимир Путин, "агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен". Тогда он еще добавил впоследствии широко растиражированное высказывание: "А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют". Впрочем, судя по всему, политическое руководство США не оставляет своему народу даже шанса на раскаяние.
Более того, оно сделало все, чтобы свести на нет любое взаимодействие с Россией. Начиная от выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности и заканчивая недавним блокированием важнейшей международной инициативы по недопущению милитаризации космоса. В Вашингтоне заявляют, что, мол, и так эффективно контролируют вооружения. При этом одновременно засекречивают информацию о собственном ядерном потенциале. Между тем, Россия регулярно и настойчиво предлагает Соединенным Штатам дружбу, сотрудничество, конструктивное, взаимоуважительное партнерство в самых разных областях.
Но от нее, по сути дела, отмахиваются. Видимо, в расчете на то, что свое дело сделают санкции и гонка вооружений: истощат страну. Похоже, в таком контексте политика в отношении Москвы и ведется. А значит, не надо реагировать на любые инициативы и подписывать новые взаимообязывающие и гарантирующие дополнительный контроль соглашения. Вот только расчет-то неверный: от ядерного оружия Россия отказываться не будет ни при каком раскладе.
В этой связи вспоминается "бородатый" анекдот. "Встречаются в море два военных корабля — русский и американский. На русском — кутерьма, все бегают и кричат: — Кто бросил валенок на пульт? Американцы видят все это и удивленно комментируют: — Да-а, у нас в Америке такого бардака и в помине нет… — Да нет больше вашей Америки! Кто бросил валенок на пульт!?". Впрочем, у этого анекдота есть и апгрейд, несколько иная, американизированная концовка: "кто бросил угги на айпад!?". Мораль тут, собственно, проста: хорошо бы обойтись и без валенок, и без угг.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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Политика , В мире , Сергей Ильин , Владимир Путин , Валдайский клуб , ИА Sputnik , Москва , США
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