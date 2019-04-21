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Глава военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержку 

RT на русском + ещё 16 23 часа назад
Глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан поблагодарил Россию, а также Египет, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты за поддержку. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.
«Мы благодарим Саудовскую Аравию, Египет, ОАЭ, Россию и другие страны за поддержку», — приводит газета слова аль-Бурхана.
Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов провёл в Хартуме переговоры с новым руководством Судана.
11 апреля армия Судана заявила об отстранении главы государства Омара аль-Башира от власти.
Страну временно возглавил переходный военный совет Судана.
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Политика , Африка , Видео , Михаил Богданов , Омар аль-Башир , МИД , Судан
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