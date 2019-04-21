Северная Корея захотела подружиться с Россией

Государственная программа экономического развития Северной Кореи на 2016-2020 годы предполагает укрепление связей с Россией . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Mainichi, в распоряжении которой оказался соответствующий документ.

По данным издания, КНДР хочет увеличить торговый оборот с Россией до одного миллиарда долларов. Северная Корея откажется от односторонней ориентации на Китай и будет расширять торговлю со странами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Причиной такой политики могут быть серьезные экономические трудности, с которыми страна столкнулась из-за усиления международных санкций. В программе указано, что в КНДР не хватает продовольственных товаров, а также слабо развита энергетическая и угольная промышленность. В связи с этим Северной Корее нужны глобальные экономические реформы и новое технологическое оснащение.