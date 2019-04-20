Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на прошедшие дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Дипломат сравнила противостояние политиков с шапито.
«Обман украинцев продолжается. С другой стороны: а если им нравится так жить? Да, и какое счастье, что крымчане вовремя все поняли и вырвались из этого шапито», — цитирует «Царьград» Захарову.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского состоялись в Киеве вечером 19 апреля, напоминает RT. Зеленский во время своего выступления пригрозил Порошенко уголовным преследованием. В свою очередь действующий президент страны упрекнул своего оппонента в связи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кроме того, в ходе дебатов оба политика встали на колени перед зрителями.