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Захарова резко высказалась по поводу дебатов Зеленского и Порошенко 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на прошедшие дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Дипломат сравнила противостояние политиков с шапито.
«Обман украинцев продолжается. С другой стороны: а если им нравится так жить? Да, и какое счастье, что крымчане вовремя все поняли и вырвались из этого шапито», — цитирует «Царьград» Захарову.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского состоялись в Киеве вечером 19 апреля, напоминает RT. Зеленский во время своего выступления пригрозил Порошенко уголовным преследованием. В свою очередь действующий президент страны упрекнул своего оппонента в связи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кроме того, в ходе дебатов оба политика встали на колени перед зрителями.
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Политика , Рамзан Кадыров , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Мария Захарова , МИД , Царьград ТВ
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