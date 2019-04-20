Захарова резко высказалась по поводу дебатов Зеленского и Порошенко

«Обман украинцев продолжается. С другой стороны: а если им нравится так жить? Да, и какое счастье, что крымчане вовремя все поняли и вырвались из этого шапито», — цитирует «Царьград» Захарову.