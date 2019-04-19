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Кадыров назвал себя «детским страхом» Порошенко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рамзан Кадыров опубликовал у себя в Telegram-канале пост, в котором прокомментировал заявление Петра Порошенко о главе Чечни и Владимире Зеленском
В ходе дебатов между действующий президент Украины обвинил своего оппонента в том, что тот боится Кадырова и извинялся перед ним.
Глава Чечни заявил, что у Порошенко есть "большие проблемы с памятью". По его словам, при передаче российской стороне журналистов телеканала Life Марата Сайченко и Олега Сидякина, Порошенко заявлял, что у России якобы не будет более близкой и лояльной страны, чем Украина, а сам он будет занимать пророссийскую позицию.
"Теперь про испуг! А почему вы столь спешно освободили по моему жесткому требованию корреспондентов, похищенных по вашему указанию, если вы лично не испугались Рамзана Кадырова? А теперь вы пытаетесь свой сугубо личный грех и, чуть ли не детский страх, приписать Владимиру Зеленскому. Если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России", — отмечается в посте.
В эфире программы 60 минут на Youtube­-канале "Россия 24" пресс-секретарь Размана Кадырова Альви Каримов заявил, что эта ситуация имела место перед выборами президента Украины в 2014 году.
Также Кадыров отметил, что если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт, а действующий президент Украины распространяет сплетни.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.
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Комментарии
Политика , В мире , Украина , Альви Каримов , Рамзан Кадыров , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Чеченская Республика
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