Кадыров назвал себя «детским страхом» Порошенко

В ходе дебатов между действующий президент Украины обвинил своего оппонента в том, что тот боится Кадырова и извинялся перед ним.

Глава Чечни заявил, что у Порошенко есть "большие проблемы с памятью". По его словам, при передаче российской стороне журналистов телеканала Life Марата Сайченко и Олега Сидякина, Порошенко заявлял, что у России якобы не будет более близкой и лояльной страны, чем Украина, а сам он будет занимать пророссийскую позицию.

"Теперь про испуг! А почему вы столь спешно освободили по моему жесткому требованию корреспондентов, похищенных по вашему указанию, если вы лично не испугались Рамзана Кадырова? А теперь вы пытаетесь свой сугубо личный грех и, чуть ли не детский страх, приписать Владимиру Зеленскому. Если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России", — отмечается в посте.

В эфире программы 60 минут на Youtube­-канале "Россия 24" пресс-секретарь Размана Кадырова Альви Каримов заявил, что эта ситуация имела место перед выборами президента Украины в 2014 году.

Также Кадыров отметил, что если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт, а действующий президент Украины распространяет сплетни.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.