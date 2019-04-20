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Кадыров: Порошенко проявил себя как «уличный драчун» 

Вести.Ru + ещё 5 45 минут назад
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Рамзан Кадыров считает, что Порошенко в дебатах с Зеленским проявил себя как "уличный драчун". Ранее президент Украины обвинил оппонента в том, что он якобы боится Кадырова.
Также глава Чечни призвал Порошенко вспомнить о клятвах любви к России, передает ТАСС. Кадыров напомнил о том, что в 2014 году, передавая ему сотрудников LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко, задержанных и отпущенных Киевом, Порошенко клялся в верности и любви к России. "Вы забыли слова о том, что не будет у России более близкой и лояльной страны, чем Украина", — обратился Кадыров к Порошенко. Он напомнил, что свою клятву Порошенко давал как раз перед выборами президента Украины.
Дебаты между Порошенко и Зеленским прошли в Киеве на стадионе "Олимпийский". Оппоненты общались в течение часа, задавая друг другу вопросы. Кадыров отметил, что дебаты впечатлили его многословием и отсутствием четкого плана касательно будущего Украины.
Олег Сидякин и Марат Сайченко были задержаны украинскими силовиками в мае 2014 года под Краматорском (Донецкая область). Виктория Сюмар, бывшая тогда секретарем совета нацбезопасности и обороны Украины, обвинила их в пособничестве террористам. После долгих переговоров репортеры были освобождены. Следственный комитет России расследует этот инцидент как факт похищения журналистов.
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Политика , Рамзан Кадыров , Виктория Сюмар , СКР , LifeNews , ИТАР-ТАСС , Чеченская Республика
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