Кадыров: Порошенко проявил себя как «уличный драчун»

Рамзан Кадыров считает, что Порошенко в дебатах с Зеленским проявил себя как "уличный драчун". Ранее президент Украины обвинил оппонента в том, что он якобы боится Кадырова.

Также глава Чечни призвал Порошенко вспомнить о клятвах любви к России , передает ТАСС. Кадыров напомнил о том, что в 2014 году, передавая ему сотрудников LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко, задержанных и отпущенных Киевом, Порошенко клялся в верности и любви к России. "Вы забыли слова о том, что не будет у России более близкой и лояльной страны, чем Украина", — обратился Кадыров к Порошенко. Он напомнил, что свою клятву Порошенко давал как раз перед выборами президента Украины.

Дебаты между Порошенко и Зеленским прошли в Киеве на стадионе "Олимпийский". Оппоненты общались в течение часа, задавая друг другу вопросы. Кадыров отметил, что дебаты впечатлили его многословием и отсутствием четкого плана касательно будущего Украины.