Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова прокомментировала дебаты Зеленского и Порошенко 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала прошедшие в Киеве дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.
«Посмотрела дебаты в Киеве. Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить? Да, и какое счастье, что крымчане вовремя всё поняли и вырвались из этого шапито», — написала она.
Ранее на стадионе «Олимпийский» в Киеве закончились дебаты Зеленского и Порошенко.
Во время дебатов Зеленский заявил, что является «результатом ошибок и обещаний Порошенко». В свою очередь, Порошенко назвал Зеленского «яркой обёрткой».
Также оба кандидата на сцене стадиона встали на колени.
RT на русском: последние новости
Аксёнов: большинство украинцев понимают, что Крым стал частью России навсегда В Минске заявили о «попытке» посла России разрушить отношения стран Додон планирует обсудить с Путиным отмену таможенных пошлин
Политика , В мире , Украина , Мария Захарова , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Террорист в студии? Дебаты Порошенко сорвались79
«Вырыл себе могилу»: Порошенко вынесли вердикт154
Пока вы не уснули: Порошенко приготовили к худшему14
Что происходит? Зеленский и Порошенко встали на колени521
Грязное бельё: сын умершей Цывиной поразил признанием23
Видео
«Вырыл себе могилу»: Порошенко вынесли вердикт
Украина В мире
«Я уже навластвовался». Лукашенко сделал заявление
СНГ В мире
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Теперь официально: Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме
В мире Европа
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
Медики раскрыли диагноз Быкова
Общество
Пилот перевернул самолет во время посадки
Общество Происшествия
В Беларуси нашли редкий советский танк
Оружие Армия
Россиянин сел в машину и взорвался
Происшествия
Памятник «ерунде» установили в Войковском районе
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение