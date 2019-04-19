Захарова прокомментировала дебаты Зеленского и Порошенко

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Посмотрела дебаты в Киеве. Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить? Да, и какое счастье, что крымчане вовремя всё поняли и вырвались из этого шапито», — написала она.

Ранее на стадионе «Олимпийский» в Киеве закончились дебаты Зеленского и Порошенко.

Во время дебатов Зеленский заявил, что является «результатом ошибок и обещаний Порошенко». В свою очередь, Порошенко назвал Зеленского «яркой обёрткой».

Также оба кандидата на сцене стадиона встали на колени.