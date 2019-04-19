Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз обвинил посла России в Минске Михаила Бабича в разрушении отношений между странами.
«В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев», — заявил Глаз.
Глаз подчеркнул, что Бабич «абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством».
В ходе ежегодного послания народу и парламенту президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, ссылаясь на якобы озвученные российской стороной цифры, о возможном снижении стоимости первой строящейся в республике атомной электростанции с $10 млрд до $7 млрд После этого посол Бабич заявил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко «ввели в заблуждение», и российская сторона никаких цифр не озвучивала.