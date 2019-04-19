В Госдуме прокомментировали дебаты Зеленского и Порошенко

"Дебаты кандидатов в президенты, то есть кандидатов на высший руководящий пост страны, как таковых не произошло, несмотря на яркость и напряженность действия, которое там происходило. Потому что обычно, когда происходят такие дебаты в мировой практике, европейской в том числе, соревнуются программы кандидатов в президенты. Здесь это не прозвучало, программ не прозвучало, поэтому состязательности не было", — сказала РИА Новости Панина.

Парламентарий добавила, что со стороны Зеленского при этом прозвучали конкретные обвинения в адрес действующей власти.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Порошенко и лидер первого тура Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.