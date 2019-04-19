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В Госдуме прокомментировали дебаты Зеленского и Порошенко 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дебаты кандидатов в президенты Украины были лишены состязательности, поэтому можно считать, что дискуссии не произошло, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина ("Единая Россия").
Дебаты действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского прошли в пятницу в Киеве.
"Дебаты кандидатов в президенты, то есть кандидатов на высший руководящий пост страны, как таковых не произошло, несмотря на яркость и напряженность действия, которое там происходило. Потому что обычно, когда происходят такие дебаты в мировой практике, европейской в том числе, соревнуются программы кандидатов в президенты. Здесь это не прозвучало, программ не прозвучало, поэтому состязательности не было", — сказала РИА Новости Панина.
Парламентарий добавила, что со стороны Зеленского при этом прозвучали конкретные обвинения в адрес действующей власти.
Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Порошенко и лидер первого тура Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.
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Политика , В мире , Украина , Елена Панина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Комитет госдумы по международным делам , Единая Россия , Госдума , РИА Новости
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