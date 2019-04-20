Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

"Обычно мы это координируем и действуем объединено. Это всегда более эффективно, поскольку всегда будут попытки расколоть нас и проверить единство европейских или Балтийских стран", — отметил он.

Глава литовской дипломатии добавил, что перед поездкой Кальюлайд в Москву Таллин не предоставил детальной информации о встрече с российским лидером, однако Линкявичюс выразил надежду, что Эстония сделает это позднее.

Кальюлайд в четверг прибыла с рабочим визитом в Москву. Это первый за восемь лет визит главы эстонского государства в Россию. Кальюлайд приняла участие в открытии отреставрированного исторического здания посольства республики и встретилась с лидером России Владимиром Путиным. Кальюлайд пригласила Путина на всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в июне 2020 года в эстонском Тарту.