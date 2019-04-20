Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Москвой, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс порталу BNS, комментируя встречу президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд.
"Обычно мы это координируем и действуем объединено. Это всегда более эффективно, поскольку всегда будут попытки расколоть нас и проверить единство европейских или Балтийских стран", — отметил он.
Глава литовской дипломатии добавил, что перед поездкой Кальюлайд в Москву Таллин не предоставил детальной информации о встрече с российским лидером, однако Линкявичюс выразил надежду, что Эстония сделает это позднее.
Кальюлайд в четверг прибыла с рабочим визитом в Москву. Это первый за восемь лет визит главы эстонского государства в Россию. Кальюлайд приняла участие в открытии отреставрированного исторического здания посольства республики и встретилась с лидером России Владимиром Путиным. Кальюлайд пригласила Путина на всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в июне 2020 года в эстонском Тарту.