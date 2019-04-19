Песков рассказал о роли Медведчука

Москве и Киеву не нужны сделки — а нужны нормальные добрые отношения на основе взаимного доверия, заявили в Кремле.

На просьбу журналистов прокомментировать заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что если новый президент Украины заключит с Кремлем сделку, то получит Донбасс и инвестиции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Слава Богу, я работаю пресс-секретарем Путина, а не Медведчука, хотя его очень уважаю".

"Никакие сделки с Путиным или Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные добрые взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия и отношений сотрудничества и взаимодействия, которые были бы в интересах и русских, и украинцев, которые живут и в России и на Украине, — подчеркнул Песков. — Что касается ситуации на Донбассе — у нас нет никакой иной основы, кроме как Минские договоренности. Необходимо выполнить определенное количество действий, которые в этом своде указаны и приведены в последовательности, в которой они приведены, и под чем стоят подписи известных глав государств".

Медведчук занимается гуманитарными вопросами, освобождения и обмена удерживаемыми лицами, сказал Песков, и в этом плане проявляет большую активность. Недавно в Москве были контакты по освобождению украинских моряков, которые нарушили границу РФ, напомнил представитель Кремля. Медведчук по-прежнему работает и прикладывает изрядные усилия для урегулирования множества существующих гуманитарных вопросов, констатировал он.

Говоря о реакции Москвы на деятельность Медведчука, в частности, по морякам, Песков подчеркнул: "Его усилия принимаются во внимание. Пока больше сказать нечего. По-прежнему идет следствие. Степень их вины может и должен установить суд". На вопрос, возможна ли их последующая отправка на Украину для отбывания наказания там, если их признают виновными, пресс-секретарь главы государства ответил, что говорить преждевременно. "Законом предусматривается возможность разных юридических процедур", — сказал он. На уточняющий вопрос, может ли идти речь об амнистии, Песков заметил: "Я говорил о юридических процедурах".