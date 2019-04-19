«Крым навсегда российский»: Аксенов о принадлежности полуострова

«Большинство граждан Украины уже понимают, что Крым навсегда российский», — сказал Аксенов, выступая перед иностранными журналистами на Ялтинском экономическом форуме.

По мнению Аксенова, постепенно к такому мнению придут и в тех странах, которые сейчас не признают российскую принадлежность Крыма. В этих странах к власти придут те, кто настроен на мирное решение любых вопросов и переговорный процесс без применения силы, отметил глава Крыма.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума. Официально российскую принадлежность Крыма признали Афганистан, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Сирия и Северная Корея.