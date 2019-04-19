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«Крым навсегда российский»: Аксенов о принадлежности полуострова 

Рамблер + ещё 3 20 минут назад
Большинство граждан Украины понимают, что Крым навсегда стал российским, считает глава региона Сергей Аксенов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Большинство граждан Украины уже понимают, что Крым навсегда российский», — сказал Аксенов, выступая перед иностранными журналистами на Ялтинском экономическом форуме.
По мнению Аксенова, постепенно к такому мнению придут и в тех странах, которые сейчас не признают российскую принадлежность Крыма. В этих странах к власти придут те, кто настроен на мирное решение любых вопросов и переговорный процесс без применения силы, отметил глава Крыма.
Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума. Официально российскую принадлежность Крыма признали Афганистан, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Сирия и Северная Корея.
Политика , Видео , Конфликты , Украина , Сергей Аксенов , Республика Крым
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