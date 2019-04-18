Песков рассказал о темах разговора Путина с главой Эстонии

«Положение русскоязычного меньшинства в Эстонии и других странах Балтики было и остается для нас чрезвычайно важной темой, как и продолжающаяся проблема, с одной стороны, с негражданами, которая не решается. С другой стороны, есть определённая гибкость, которую проявляют наши эстонские визави в плане отсрочки перехода русских школ на эстонский язык», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Также пресс-секретарь отметил, что во время переговоров «упомянули о НАТО , опасениях Эстонии и ряда других стран Прибалтики по безопасности, но убеждены в том, что они абсолютно безосновательны».

«Россия никогда не представляла и не представляет угрозу никому из своих соседей», — уточнил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд заявил, что у сторон есть общие интересы, связанные с Балтийским регионом.