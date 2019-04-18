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Песков рассказал о темах разговора Путина с главой Эстонии 

RT на русском + ещё 1 9 часов назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент России Владимир Путин обсудил с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд положение русскоязычного меньшинства в Прибалтике.
«Положение русскоязычного меньшинства в Эстонии и других странах Балтики было и остается для нас чрезвычайно важной темой, как и продолжающаяся проблема, с одной стороны, с негражданами, которая не решается. С другой стороны, есть определённая гибкость, которую проявляют наши эстонские визави в плане отсрочки перехода русских школ на эстонский язык», — приводит РИА Новости слова Пескова.
Также пресс-секретарь отметил, что во время переговоров «упомянули о НАТО, опасениях Эстонии и ряда других стран Прибалтики по безопасности, но убеждены в том, что они абсолютно безосновательны».
«Россия никогда не представляла и не представляет угрозу никому из своих соседей», — уточнил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд заявил, что у сторон есть общие интересы, связанные с Балтийским регионом.
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Комментарии4
Политика , Прибалтика , Дмитрий Песков , Керсти Кальюлайд , Владимир Путин , НАТО , Первый канал , РИА Новости , Эстония
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