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Президент Эстонии рассчитывает на «новое дыхание» в отношениях с Россией 

ТАСС 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд надеется, что в отношениях этой балтийской республики с Россией откроется новое дыхание. Об этом она написала в четверг в своем Facebook.
"Я надеюсь, что благодаря открытию обновленного посольства [Эстонии в РФ] новое дыхание откроется и в отношениях Эстонии и России, и мое пребывание здесь [в Москве] является знаком того, что Эстония готова общаться со своим соседом", — добавила она.
Ранее в этот же день Керсти Кальюлайд прибыла в Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства этой балтийской республики. Позднее эстонского президента принял в Кремле российский лидер Владимир Путин, который назвал "ненормальным" отсутствие содержательных контактов официальных лиц РФ и Эстонии на протяжении долгого времени.
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Политика , Прибалтика , Керсти Кальюлайд , Владимир Путин , Эстония
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