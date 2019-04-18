ТАСС: последние новости

Путин не считает нормой отсутствие контактов между официальными лицами стран-соседей

Посольство России запросило Лондон о достоверности фактов в статье NYT о Солсбери

Россия и Греция готовят мероприятия в перекрестный год языка и литературы