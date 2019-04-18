Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белоруссия направила России ответные предложения по интеграции 

RT на русском 1 час назад
Белоруссия направила России свои предложения по вопросам интеграции. С таким заявлением выступил глава белорусского МИД Владимир Макей.
С таким заявлением выступил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
«Мы уже давно направили наши ответные предложения. Они находятся на рассмотрении в Москве. После изучения этих предложений рабочая группа начнёт более активно работать над реализацией нашей концепции по дальнейшему углублению интеграции», — цитирует его БЕЛТА.
Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчёта в Госдуме заявил, что Москва передала Минску свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
В начале марта белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на инициативу российской стороны готова к изменению подходов к интеграции с Россией.
RT на русском: последние новости
Захарова прокомментировала отказ Мальты пропустить два российских самолёта в Венесуэлу Захарова оценила ситуацию с требованием к России уплатить взносы в СЕ Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре
Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Владимир Макей , Александр Лукашенко , МИД , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молчаливый дзен: люди в погонах бегут от Порошенко6
Врачи приняли решение по Быкову95
«Зачистим за пару минут»: корабли НАТО вошли в Балтийское море501
Вашингтон нервничает: военные тайны США в опасности156
«Это, конечно, ненормально». Путин — президенту Эстонии159
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
«Солнцепек» набирает популярность
Оружие Армия
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой
Шоу-бизнес
Подруга рассказала о последних днях жизни Цывиной
Шоу-бизнес
«Это, конечно, ненормально». Путин — президенту Эстонии
Политика Прибалтика
Умерла Ирина Цывина
Общество
Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову
Общество
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Зеленский назвал Путина врагом
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение