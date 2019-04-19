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Лукашенко назвал русский язык государственным в Белоруссии 

Газета.Ru + ещё 30 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал два государственных языка в Белоруссии, передает РИА «Новости».
Лукашенко сообщил, что в стране два языка — русский и белорусский.
"Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык, если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык", — заявил Лукашенко.
Лидер подчеркнул, что вопрос о двух государственный языках не обсуждается. Он был и есть, потому что «люди гибли, вместе с русскими людьми воевали, это наше общее достояние».
"Ни украинский, ни российский — русский…, в который мы душу вложили", — заключил Лукашенко.
Ранее Лукашенко призвал оппозицию перестать считать Россию врагом.
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Политика , В мире , Прибалтика , СНГ , Украина , Александр Лукашенко , РИА Новости
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