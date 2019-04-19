Лукашенко назвал русский язык государственным в Белоруссии

Лукашенко сообщил, что в стране два языка — русский и белорусский.

"Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык, если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык", — заявил Лукашенко.

Лидер подчеркнул, что вопрос о двух государственный языках не обсуждается. Он был и есть, потому что «люди гибли, вместе с русскими людьми воевали, это наше общее достояние».

"Ни украинский, ни российский — русский…, в который мы душу вложили", — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко призвал оппозицию перестать считать Россию врагом.