Президент России Владимир Путин считает ненормальным отсутствие содержательных контактов официальных лиц РФ и Эстонии на протяжении долгого времени. Об этом он сказал на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
"Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами между соседями — это, конечно, ненормально", — подчеркнул глава российского государства.
"Давно не виделись", — сказал Путин, приветствуя коллегу в Москве.
Он напомнил, что последняя российско-эстонская встреча на высшем уровне состоялась около 10 лет назад. А сам Путин встречался с Кальюлайд "недавно где-то за границей".
Российский лидер отметил, что в результате отсутствия контактов на официальном уровне товарооборот двух стран за последние два года упал на 50%.
"Правда, за прошлый год он немножко [вырос] — плюс 17 [%]", — добавил он.
"У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря, здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, вопросы, связанные с транспортом, с транзитом, — заявил Путин. — В общем, вопросов много, конечно".