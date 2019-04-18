Путин не считает нормой отсутствие контактов между официальными лицами стран-соседей

"Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами между соседями — это, конечно, ненормально", — подчеркнул глава российского государства.

"Давно не виделись", — сказал Путин, приветствуя коллегу в Москве.

Он напомнил, что последняя российско-эстонская встреча на высшем уровне состоялась около 10 лет назад. А сам Путин встречался с Кальюлайд "недавно где-то за границей".

Российский лидер отметил, что в результате отсутствия контактов на официальном уровне товарооборот двух стран за последние два года упал на 50%.

"Правда, за прошлый год он немножко [вырос] — плюс 17 [%]", — добавил он.